«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде в Белгородскую область Губернатор: регион обстреливают из «Града». Минобороны РФ: попытка вторжения сорвана

«Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, утром 1 июня объявили о новом рейде в Белгородскую область. В видео «Русского добровольческого корпуса» говорилось, что его бойцы находятся на границе между Россией и Украиной — и «совсем скоро покажется окраина Шебекино». Участники «Свободы России», в свою очередь, тоже говорили, что находятся возле границы и собираются выдвигаться на территорию России, «чтобы принести свободу, мир и спокойствие». Точное время записи видео не указывалось.

Baza сообщила о бое в районе пограничного пункта «Шебекино». По данным издания, погранпункт был атакован «при поддержке танков». Пограничники и военные вступили в бой, «активная атака у границы была отбита».

Оперативный штаб Белгородской области заявил, что «никакого прорыва ВСУ нет». Обратные утверждения, говорилось в заявлении оперштаба, которое цитировали российские информагентства, «являются ложными и не соответствуют действительности». При этом в том же сообщении говорилось, что в районе Шебекино сложилась «сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем». Город, написал он в телеграме, обстреливают в том числе из реактивной системы залпового огня «Град». В результате обстрела, сообщил губернатор, загорелось здание общежития, а здание местной администрации получило повреждения. Сообщалось, что под огонь попал автобус, в котором эвакуировали жителей Шебекино, но выяснилось, что в момент обстрела в нем никого не было. Сообщения о рейде «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России», а также о бое на границе Гладков никак не комментировал.

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«Русский добровольческий корпус» опубликовал фото с подписью «Работаем. Следите за новостями!» Где были сделаны снимки, не уточнялось, на фотографиях люди в камуфляже стоят в полуразрушенном помещении. Связанный с легионом «Свобода России» Илья Пономарев, в свою очередь, заявил, что «РДК накрыло „Градами“ здание полиции в Шебекино с собравшимся там личным составом». «Вероятно, хотели послушать обращение Путина», — написал Пономарев. Можно предположить, что он имел в виду видеообращение президента РФ к участникам фестиваля «Движение первых». Бойцы «Свободы России», как утверждал Пономарев, уничтожили российский «КамАЗ» с боекомплектом и один миномет «Тюльпан».

Минобороны РФ объявило о «сорванной попытке вторжения» в Белгородскую область. Заявление было сделано в рамках ежедневного брифинга. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что «сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области». Около 03:00 после интенсивного обстрела, заявил он, украинские формирования «силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками», предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». По словам Конашенкова, «самоотверженными действиями российских военнослужащих» были отражены три атаки. Противник понес существенные потери и был отброшен, заявили в Минобороны, добавив, что на приграничной территории со стороны Украины были убиты около 30 человек, участвовавших в нападении.

Это не первый рейд на территорию Белгородской области. 22 мая власти заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. На следующий день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов», убив 70 человек. Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» объявили, что это их бойцы участвовали в рейде. Представители этих формирований говорили, что их бойцы получили лишь легкие ранения, а среди россиян есть убитые и ранены. Один из участников на условиях анонимности рассказал «Новой газете Европа», что во время того рейда удалось достичь не всех поставленных целей, и заявил, что будут новые акции.

Украинская сторона заявления о новом рейде в Белгородскую область официально не комментировала. Ранее власти Украины неоднократно заявляли, что не ведут боевых действий в России, а воюют только на своей территории.