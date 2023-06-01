Губернатор Белгородской области сообщил, что в Шебекино после обстрела из РСЗО «Град» загорелось общежитие

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу из реактивной системы залпового огня «Град», сообщил региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела загорелось здание общежития, а местная администрация получила повреждения.

Губернатор также прокомментировал сообщения о пострадавших, заявив, что, по его данным, пострадал только один человек — мужчина получил осколочное ранение правой стопы.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что под обстрел попал автобус с эвакуированными жителями, в результате чего один человек погиб, еще несколько пострадали.

Утром 1 июня воюющие на стороне Украины группировки «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» анонсировали новые рейды на территорию РФ. В свою очередь телеграм-канал Baza писал о боях на границе России и Украины. Власти региона присутствие вооруженных формирований на территории области отрицают.

31 мая власти Белгородской области заявили, что начали эвакуацию детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов. «Первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — объявил глава региона. 1 июня Гладков сообщил, что школьников Шебекинского округа освободили от выпускных экзаменов. Обсуждается возможность их поступления в вузы без результатов ЕГЭ, добавил он.

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