Глава Белгородской области объявил о начале эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начинается эвакуация детей.

«Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — написал Гладков в телеграме.

В ночь на 31 мая, сообщил он, в Шебекино вновь подверглось обстрелу с украинской стороны, повреждены здания и автомобили, пострадали четыре человека.

Шебекинский и Грайворонский городские округа граничат с Украиной. Власти региона последнее время ежедневно сообщают об обстреле Шебекино. В Грайворонский округ в конце мая совершили рейд вооруженные формирования, воюющие на стороне Украины. После этого 230 жителей Грайворонского округа были эвакуированы в пункт временного размещения в Шебекинском округе, который 30 мая попал под обстрел.

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