Белгородский губернатор заявил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения мирных жителей
Источник: Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Шебекинского городского округа, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Подробностями произошедшего чиновник пообещал поделиться позднее, когда приедет на место обстрела.
Власти Белгородской области вывозят в пункты временного размещения жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам. 25 мая Гладков сообщал об эвакуации в такие пункты 230 жителей Грайворонского городского округа, куда ранее проникали вооруженные формирования, воюющие на стороне ВСУ.