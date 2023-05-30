Белгородский губернатор заявил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения мирных жителей

Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения граждан, эвакуированных из Шебекинского городского округа, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела есть погибшие и раненые. Подробностями произошедшего чиновник пообещал поделиться позднее, когда приедет на место обстрела.

Власти Белгородской области вывозят в пункты временного размещения жителей приграничных районов, подвергающихся обстрелам. 25 мая Гладков сообщал об эвакуации в такие пункты 230 жителей Грайворонского городского округа, куда ранее проникали вооруженные формирования, воюющие на стороне ВСУ.

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