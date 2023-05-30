Война Четыреста шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 мая читайте здесь.
Атаку дронов по Москве прокомментировал советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк.
«Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: „А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее“. <…> И второй аспект важный. Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно… После 15 месяцев они не поняли, что 14-го года у них не будет? Никакого подписания линии разделения… Каждый из них будет отвечать в полном объеме», — сказал Подоляк в эфире Breakfast Show
Первый комментарий Минобороны России об атаке беспилотников по Москве:
«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве.В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.
Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье».
Телеграм-каналы публикуют видео падения, предположительно, одного из беспилотников в Подмосковье
Следственный комитет России сообщает, что следователи расследуют факты падения беспилотников на здания в Москве. СК отмечает, что устанавливает «лиц, причастных к преступлению».
РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД, сообщает, что утром 30 мая в Москве и Подмосковье сбили более 10 беспилотников. Дроны сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, а также на территории Новой Москвы.
«Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, отметил один из собеседников. Пока известно, что часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были „кустарно доработаны“», — говорится в сообщении РБК.
Телеграм-канал Shot пишет, что в атаке участвовали 32 беспилотника. 19 из них сбили на подлете к Москве, около 10 зацепились за деревья и упали, а три попали в жилые дома.
Фотографии пожара в многоэтажном жилом доме в Киеве и поврежденных автомобилей
В ночь на 30 мая российские войска атаковали Киев беспилотниками
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это была уже 17-я атака на украинскую столицу с начала мая. «Нападение было массированным, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти три часа», — заявил глава администрации Сергей Попко.
По его словам, силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева более 20 беспилотников. В результате падения обломков есть жертвы, пострадавшие и разрушения.
- В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали;
- В Печерском районе обломками повредило автомобили;
- В Дарницком районе из-за падения обломков загорелся частный дом;
- В Днепровском районе горящие обломки упали на зеленую зону, в Подольском районе — на нежилую застройку;
- В Святошинском районе обломки упали на территорию одного из предприятий.
Собянин: никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал. За медпомощью обратились два человека
«Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — сообщил мэр Москвы.
Mash пишет, что после атаки беспилотников в Москве глушат сигналы спутниковой навигации.
Несколько видео из Москвы и Подмосковья
Осторожно, на некоторых видео есть мат!
Телеграм-канал Shot публикует рассказ очевидицы об ударе беспилотника на Ленинском проспекте
Что известно об атаке беспилотников в Москве:
- Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников «в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». По его словам, никто серьезно не пострадал. В двух домах, пострадавших от попадания дронов, эвакуировали жильцов нескольких подъездов. По каким адресам находятся поврежденные беспилотниками дома, Собянин не уточнил.
- По информации РИА Новости, беспилотники попали в жилой дом на Профсоюзной, 98 и в 24-этажный жилой дома на улице Атласова (Новая Москва). В доме на Профсоюзной разрушены фасад и остекление дома.
- Телеграм-каналы Mash и Baza сообщают, что один из беспилотников влетел в квартиру дома на Ленинском проспекте, но не взорвался. Официально эта информация не подтверждена. В департаменте транспорта столицы сообщили, что движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто.
- По данным Baza, в утренней атаке на Москву участвовали около 25 беспилотников, большую часть из них сбили силы ПВО в Подмосковье. Часть дронов зацепились за деревья и провода, так как летели очень низко.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Сегодня мы начинаем нашу онлайн-трансляцию раньше обычного в связи с атакой беспилотников на Москву.