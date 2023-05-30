Война Четыреста шестьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД, сообщает, что утром 30 мая в Москве и Подмосковье сбили более 10 беспилотников. Дроны сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, а также на территории Новой Москвы.

«Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, отметил один из собеседников. Пока известно, что часть беспилотников была оборудована зарядами небольшой мощности, они были „кустарно доработаны“», — говорится в сообщении РБК.

Телеграм-канал Shot пишет, что в атаке участвовали 32 беспилотника. 19 из них сбили на подлете к Москве, около 10 зацепились за деревья и упали, а три попали в жилые дома.