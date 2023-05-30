Financial Times назвала удар дронов по Кремлю и нападение на Белгородскую область отвлекающими операциями ВСУ перед наступлением

Газета Financial Times предположила, что такие события как удары дронов по Кремлю, рейд проукраинских группировок в Белгородскую область, нападение морских беспилотников на корабль «Иван Хурс» (и, вероятно, атака беспилотников на Москву) могут быть частью «формирующих операций» Украины в преддверии наступления ВСУ.

Как поясняет издание, «формирующие операции» призваны запутать противника, тем самым вынудив его совершать действия, выгодные другой стороне. «Они [эти операции] похожи на руки фокусника, которые отвлекают зрителя и заставляют его концентрировать внимание на чем-то другом», — пояснил эксперт Института современной войны в Вест-Поинте Джон Спенсер.

Украина использовала подобную схему действий во время наступления летом-осенью 2022 года, в ходе которого ВСУ удалось освободить большую часть Харьковской области. Тогда, пишет FT, украинское руководство долго обсуждало возможность наступления на юге, после чего ВСУ нанесли удар на северо-востоке. Подобным образом поступала и Россия в преддверии полномасштабного вторжения в Украину, вынудив ВСУ разместить дополнительные резервы вблизи белорусской границы на случай нападения России с территории Беларуси.

По словам западных чиновников, неизвестно насколько успешным будет украинское наступление, однако они уверены, что Украина продолжит проводить свои «формирующие операции» и наносить точечные удары, в том числе дальнобойными ракетами Storm Shadow, вплоть до его начала.

Украинские власти говорят о наступлении с конца 2022 года. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако позднее сроки сместились. Среди причин такого решения указывались задержки с поставками Украине западных вооружений, а также чрезмерно влажная погода, усложняющая военную логистику и движение тяжелой техники.

Секретарь СНБО Украины Андрей Данилов 27 мая заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По его словам, вооруженные силы Украины готовы к наступлению, однако командование ждет наилучшего момента. 29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.

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