Секретарь СНБО: украинское наступление еще не началось, но оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ВВС News заявил, что украинское наступление еще не началось, отметив, что оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

По словам Данилова, вооруженные силы Украины готовы к наступлению, однако командование ждет наилучшего момента. Также секретарь СНБО назвал грядущее наступление «исторической возможностью», которую нельзя упустить: «Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку».

Помимо этого, Данилов во время интервью подтвердил информацию о том, что некоторые силы отступают из Бахмута, однако он отметил, что это «не означает, что они перестанут воевать».

Также секретарь ответил на вопрос журналистов по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси, заявив, что он «абсолютно спокоен» по этому поводу, поскольку для украинского руководства это «не какая-то новость».

Украинские власти говорят о наступлении с конца 2022 года. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако позднее сроки сместились. Среди причин такого решения указывались задержки с поставками Украине западных вооружений, а также чрезмерно влажная погода, усложняющая военную логистику и движение тяжелой техники.

В первой половине мая президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени». По его словам, украинская армия могла бы начать наступление, однако это привело бы к «неприемлемо большим» потерям.

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