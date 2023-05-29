Владимир Зеленский: решения о сроках движения войск приняты

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.

[На заседании обсуждались] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты.

Украинские власти с конца 2022 года говорят о масштабном контрнаступлении. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако затем его сроки были отложены. В начале мая Зеленский говорил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени».

Секретарь СНБО Украины Андрей Данилов 27 мая заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По его словам, вооруженные силы Украины готовы к наступлению, однако командование ждет наилучшего момента.

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