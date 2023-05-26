«Иван Хурс» вернулся в Севастополь после атаки беспилотников. Видимых повреждений на корабле нет

Разведывательный корабль «Иван Хурс», которых входит в состав Черноморского флота РФ, вернулся в Севастополь. В телеграм-каналах появилось видео корабля в бухте Севастополя, возвращение «Ивана Хурса» также подтвердил и источник «Коммерсанта».

На видео корабль снят и с правого, и с левого бортов. Видимых повреждений на нем нет.

В кадр попало и то место на борту, к которому подплывал беспилотник на видео атаки на «Ивана Хурса», распространившемся 25 мая в украинских телеграм-каналах.

Тогда источник «Украинской правды» в военных кругах, комментируя атаку дронов на российский корабль, говорил, что «Иван Хурс» получил значительные повреждения, хотя и не затонул. Экипаж, говорил собеседник издания, экстренно ремонтирует корабль.

Минобороны РФ в свою очередь заявляло, что утром 24 мая ВСУ «безуспешно пытались атаковать» корабль «Иван Хурс» тремя беспилотниками. Дроны, уверяло военное ведомство, «были уничтожены огнем из штатного вооружения», а корабль продолжил выполнение задач. В Черном море, как сообщалось, «Иван Хурс» занимался обеспечением безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».