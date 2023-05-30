В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов Материал обновляется
В жилые дома в Москве 30 мая попали беспилотники. Один дрон врезался в дом на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве. В доме 98 на Профсоюзной улице дрон попал в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей, сообщает РИА Новости.
Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе произошли незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал». «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, — написал Собянин. — Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию». Позднее Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация, по его словам, никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.
Беспилотники сбиты в Московской области. Взрывы, сообщает «Дождь», были слышны в Одинцово и Красногорске, а также в районе Новорижского и Рублевского шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что несколько беспилотников сбиты на подлете к Москве. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Воробьев.
В атаке, по данным Baza, были задействованы около 25 беспилотников — большую часть из них сбили ПВО в Подмосковье, часть дронов зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. Три беспилотника врезались в жилые дома, но у одного из них не сдетонировала взрывчатка. Источники РБК сообщили, что сбито 10 беспилотников. По словам одного из собеседников издания, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, под данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.
Минобороны РФ заявило, что сбиты восемь дронов самолетного типа. «Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны. Сколько еще дронов было задействовано в атаке, в военном ведомстве уточнять не стали.
В Москве после атаки дронов глушат сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители, пишет Mash. Для полиции, по данным телеграм-канала, объявлен план «Тайфун» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.
Среди дронов, атаковавших Москву и Подмосковье были беспилотники новой модели. Речь идет о беспилотниках самолетного типа, использующих аэродинамическую схему «утка», оснащенных бензиновым двигателем внутреннего сгорания и несущим кумулятивные заряды КЗ-6, заявил руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. Mash пишет, что это модифицированная версия украинского дрона А-2 «Синица».
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