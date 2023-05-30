В Москве в жилые дома попали беспилотники. В Подмосковье сбиты несколько дронов Материал обновляется

В жилые дома в Москве 30 мая попали беспилотники. Один дрон врезался в дом на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве. В доме 98 на Профсоюзной улице дрон попал в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей, сообщает РИА Новости.

Разбитое окно в многоэтажном жилом доме № 98 корпус 6 на Профсоюзной улице, который был атакован дроном

Последствия попадания дрона в жилой дом № 11 на улице Атласова

Экстренные службы также приехали к одному из домов на Ленинском проспекте, в который, предположительно, тоже попал дрон. 112 сообщает, что в результате падения беспилотника на Ленинском проспекте есть пострадавшие, их число не уточняется. Движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова перекрыто, сообщил департамент транспорта Москвы.

Обломки дрона у дома № 92 корпус 1 на Ленинском проспекте

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях в городе произошли незначительные повреждения, «никто серьезно не пострадал». «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося, — написал Собянин. — Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию». Позднее Собянин уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация, по его словам, никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

Беспилотники сбиты в Московской области. Взрывы, сообщает «Дождь», были слышны в Одинцово и Красногорске, а также в районе Новорижского и Рублевского шоссе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что несколько беспилотников сбиты на подлете к Москве. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Воробьев.

В атаке, по данным Baza, были задействованы около 25 беспилотников — большую часть из них сбили ПВО в Подмосковье, часть дронов зацепились за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. Три беспилотника врезались в жилые дома, но у одного из них не сдетонировала взрывчатка. Источники РБК сообщили, что сбито 10 беспилотников. По словам одного из собеседников издания, беспилотники сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районах Подмосковья, под данным второго — еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.

Минобороны РФ заявило, что сбиты восемь дронов самолетного типа. «Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь-С“ в Подмосковье», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны. Сколько еще дронов было задействовано в атаке, в военном ведомстве уточнять не стали.

В Москве после атаки дронов глушат сигналы спутниковой навигации. На сбои в работе GPS жалуются таксисты и водители, пишет Mash. Для полиции, по данным телеграм-канала, объявлен план «Тайфун» — сбор личного состава, привлекаемого к ликвидации последствий ЧС.

Среди дронов, атаковавших Москву и Подмосковье были беспилотники новой модели. Речь идет о беспилотниках самолетного типа, использующих аэродинамическую схему «утка», оснащенных бензиновым двигателем внутреннего сгорания и несущим кумулятивные заряды КЗ-6, заявил руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. Mash пишет, что это модифицированная версия украинского дрона А-2 «Синица».

Вторая война дронов Meduza

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