Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил в комментарии РБК, почему стала возможна атака беспилотников на Москву и Московскую область.

У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны.

При этом Картаполов подчеркнул, что «военные делают все, что им положено делать»: дроны не поразили ни один военный или государственный объект и не нанесли серьезных повреждений жилым домам.

Глава комитета Госдумы по обороне добавил, что необходимо тщательно проанализировать произошедшее, чтобы выработать необходимые меры противодействия. «Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население», — заявил он.

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