Утром 30 мая в три жилых дома в Москве попали беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что здания получили «незначительные повреждения». Два человека, по словам мэра, обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. В Московской области, как сообщил губернатор Андрей Воробьев, были сбиты несколько дронов. Он попросил жителей области «сохранять спокойствие». «Медуза» собрала видео, снятые в Москве и Подмосковье.

На некоторых видео есть мат.