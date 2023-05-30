Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область.

Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины? По Киеву?» и так далее.

Подоляк также отметил, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам. «Все люди, которые считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно будет разрушать другое суверенное государство абсолютно безнаказанно — после 15 месяцев они не поняли, что 2014-го года у них не будет?» — заявил он.

На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что «мы с удовольствием смотрим — и прогнозируем увеличение количества атак». Но, подчеркнул он, «конечно же, прямого отношения не имеем».

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