Восемь мобилизованных из Калининградской области получили сроки до семи лет по обвинению в дезертирстве

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы восьмерых мобилизованных из Калининградской области, которые сбежали из полевого лагеря в аннексированной ЛНР. Как сообщает «Медиазона», их признали виновными по статьям о дезертирстве, совершенном организованной группой, и о неисполнении приказа в период мобилизации.

Евгений Кравченко и Александр Богаченок приговорены к семи годам лишения свободы, Дмитрий Медведев, Александр Елисеев, Игорь Медведев и Денис Балахин — к шести с половиной годам, Александр Бабешко и Николай Колмачев — к шести годам.

Все они были мобилизованы в сентябре 2022 года. Их отправили в полевой лагерь на территории аннексированной ЛНР. Когда им сообщили, что в конце года их отправят на передовую, они решили бежать. На такси и автостопом они доехали до подмосковного Подольска, пришли в полицию и сдали оружие.

После возбуждения уголовного дела Евгения Кравченко, которого следствие посчитало организатором побега, отправили в СИЗО. Остальных отвезли в воинскую часть в закрытом городке в Московской области.

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