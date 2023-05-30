МВД РФ объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Власти России объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает «Медиазона» со ссылкой на данные в базе розыска МВД РФ.

В карточке розыска отмечается, что Залужного разыскивают «по статье УК». В декабре 2022 года Следственный комитет России сообщал, что в отношении главнокомандующего и других военных начальников ВСУ расследуют дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ).

МВД России также объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

В мае, после того как главнокомандующий ВСУ пропустил публичное мероприятие, российские пропагандистские и провоенные СМИ и телеграм-каналы распространили слухи о том, что Валерий Залужный мог погибнуть.

РИА Новости сообщило, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате обстрела командного пункта под Херсоном. Агентство также заявило, что главнокомандующий ВСУ якобы перенес трепанацию черепа и, вероятно, больше не сможет выполнять свою работу. «Известия» выпустили статью об исчезновении Залужного из публичного поля с заголовком «Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный».

Украина информацию российских СМИ об исчезновении Залужного отрицала. 25 мая Украинский офицер Анатолий Штефан опубликовал видеозапись с главнокомандующим ВСУ.

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