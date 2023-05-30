В Москве задержали украинку, приехавшую «по заданию фонда Save Ukraine». Он помогает вернуть детей, принудительно вывезенных в Россию

В Москве задержали гражданку Украины, которая приехала в Россию «по заданию фонда Save Ukraine», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах. По утверждению источника, фонд «работает с СБУ», а задержанная прибыла в Россию «для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий».

Имени задержанной РИА Новости не называет. Комментариев от фонда пока не поступало.

Save Ukraine занимается возвращением детей, принудительно вывезенных из Украины. На его сайте говорится, что основная цель организации — спасти детей, людей с инвалидностью и пожилых из зоны боевых действий. В конце марта сообщалось, что фонд вернул родителям 17 детей, незаконно вывезенных с оккупированных территорий Херсонской и Харьковской областей.

Незаконной депортации, по данным Украины, за время войны подверглись почти 20 тысяч детей. По обвинению в принудительном вывозе детей из Украины Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

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