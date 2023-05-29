Война Четыреста шестидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 мая читайте здесь.
У главы Белгородской области спросили, как решить проблему обстрелов региона. Он ответил, что для этого надо присоединить Харьковскую область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов региона с украинской стороны могло быть стать присоединение Харьковской области. Так он ответил на вопрос, что можно сделать для безопасности региона.
«Харьков присоединить к Белгородской области», — сказал Гладков. «Вы верите в эту возможность?», — спросил у него корреспондент «России-24». «Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области — Харьковскую область», — ответил губернатор.
В результате ночных ударов пострадал военный объект в Хмельницкой области
Российские войска в ночь на 29 мая ударили по объектам в Хмельницкой области, один из которых — военный. Об этом сообщили в местной администрации.
На складе горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей возник пожар. Выведено из строя пять летательных аппаратов, говорится в сообщении.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 97 авиационных ударов по территории Украины, применив, в частности, 59 дронов «Шахед» (58 из них были уничтожены). Российская армия совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня;
- Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отразили там 19 атак;
- На Марьинском направлении ВСУ отразили 12 атак российских сил в районе города Марьинка;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также шесть ударов по зенитно-ракетным комплексам российских сил.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не менее пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) заходили на территорию региона со стороны Украины с начала российского вторжения.
«Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому, не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — рассказал он в эфире «России-24» (цитата по ТАСС).
В Одессе произошел пожар в порту после падения обломков сбитого беспилотников. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
По данным украинских военных, во время ночной атаки было сбито три беспилотника в Николаевской области и один — в Одесской.
Пожар в порту потушили.
В Генштабе ВСУ заявили, что этой ночью российские войска атаковали территорию Украины 35 беспилотниками, а также выпустили до 40 крылатых ракет воздушного базирования из Каспийского моря.
В ВСУ сообщили, что сбили 67 воздушных целей из 75:
- 37 крылатых ракет;
- 29 ударных дронов;
- 1 разведывательный беспилотник.
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за «русофобских высказываний» сенатора. Как отмечали в СК, Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским «заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России».
Однако на самом деле американский сенатор подобного не говорил, это была смонтированная видеозапись со встречи.
Власти Киева сообщили, что город в 15-й раз с начала мая подвергся воздушной атаке
В ночь на 29 мая силы ПВО сбили над Киевом 40 беспилотников и крылатых ракет. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, украинскую столицу атаковали дроны «Шахед» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555. Он отметил, что атака на Киев «была комбинированной, с разных направлений». «Ударов по Киеву не допущено», — написал Попко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Никто не пострадал, пожара не возникло.
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