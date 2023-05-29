Война Четыреста шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

У главы Белгородской области спросили, как решить проблему обстрелов региона. Он ответил, что для этого надо присоединить Харьковскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов региона с украинской стороны могло быть стать присоединение Харьковской области. Так он ответил на вопрос, что можно сделать для безопасности региона.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — сказал Гладков. «Вы верите в эту возможность?», — спросил у него корреспондент «России-24». «Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области — Харьковскую область», — ответил губернатор.