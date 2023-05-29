Британская разведка назвала неэффективными российские учения по маскировке Крымского моста

Разведка Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре рассказывает об учениях, проводившихся российскими военными 24 мая в районе Крымского моста в Керченском проливе.

Тренировка заключалась в создании дымовой завесы, частично маскирующей мост — ее осуществили с помощью дымогенераторов ТДА-3, вероятно, 28-я бригады радиационной, химической и биологической защиты Сухопутных войск РФ, пишет спецслужба.

«Российская доктрина считает использование дыма частью маскировки, которой она придает большое значение. Однако на практике российская маскировка в целом оказалась неэффективной в войне в Украине, в том числе из-за отсутствия централизованного планирования и слабой боевой дисциплины», — говорится в отчете британской разведки.

Утром 24 мая глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение на Крымском мосту закрыли на несколько часов из-за учений. В то же время в районе моста наблюдалось задымление. Вскоре в дорожном управлении «Тамань» объявили о возобновлении движения в штатном режиме.

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край и аннексированный Крым, взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, в его подготовке обвинили спецслужбы Украины. В Киеве причастность к взрыву отрицали.

Все новости дня

Война Четыреста шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Все новости дня

Война Четыреста шестидесятый день. Онлайн «Медузы»