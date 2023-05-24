На Крымском мосту заметили задымление. Движение было временно ограничено. Власти утверждают, что это учения

Утром 24 мая движение по Крымскому мосту в Керченском проливе закрыли на несколько часов «из-за проводимых в районе учений», заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

В районе моста наблюдалось задымление.

В дорожном управлении «Тамань» заявили, что в 11:00 по московскому времени движение было возобновлено в штатном режиме.

Там также уточнили, что задымление на мосту было связано с учениями.

8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Краснодарский край и аннексированный Крым, взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте, в его подготовке обвинили спецслужбы Украины. В Киеве причастность к взрыву отрицали.