Верховная рада перенесла День Победы на 8 мая

Верховная рада Украины приняла законопроект, который устанавливает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 317 депутатов, против выступил только один, еще 35 человек не голосовали.

В соответствии с документом, 8 мая в Украине объявлено выходным днем.

С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.

Перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая предложил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что «именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла война» и что «это чистая история, без идеологических примесей». Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

9 мая День Победы отмечается в России и некоторых других странах бывшего СССР, а 8 мая — во всем остальном мире. Разница в датах связана с тем, что акт о капитуляции Германии вступил в силу в 23:01 8 мая по местному времени — в Москве в этот момент уже было 01:01 9 мая.

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