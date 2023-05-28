Война Четыреста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Трое человек, считавшиеся пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Погибшие — 56-летний врач и 64-летняя сотрудница медучреждения, а также 57-летний работник ветклиники, находившейся по соседству с больницей, в которую попала российская ракета.