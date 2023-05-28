Война Четыреста пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 мая читайте здесь.
Трое человек, считавшиеся пропавшими без вести после ракетного удара по Днепру 26 мая, погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Погибшие — 56-летний врач и 64-летняя сотрудница медучреждения, а также 57-летний работник ветклиники, находившейся по соседству с больницей, в которую попала российская ракета.
В селе Шеповатое Купянского района Харьковской области в результате обстрела погибла 61-летняя женщина. Ранение получил 60-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрела поселка Двуречная Купянского района погиб 60-летний мужчина.
Власти Житомирской области сообщили об ударе по одному из инфраструктурных объектов региона. По предварительным данным, никто не пострадал.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 13 авиационных ударов, а также совершили около 30 обстрелов из ракетных систем залпового огня;
- Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей;
- Подразделения сил обороны отразили 21 атаку;
- Силы ПВО уничтожили три российских беспилотника (без учета уничтоженных дронов во время ночной атаки);
- Авиация ВСУ нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также три удара — по зенитно-ракетным комплексам.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям воюющих сторон о собственных успехах и потерях противника.
Власти Краснодарского края рассказали о попытке беспилотников атаковать Ильский НПЗ
Несколько беспилотников попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба региона.
В оперштабе заявили, что инфраструктура НПЗ не повреждена, возникшее задымление ликвидировали дежурные службы завода.
Последствия атаки дронов на Киев ночью 28 мая
Воздушные силы ВСУ заявили, что за ночь 28 мая российские войска запустили по Украине рекордное количество дронов «Шахед» — 54. Силы ПВО сбили 52 беспилотника.
Власти Киева заявили о самой массированной атаке дронов на город
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в ночь на воскресенье украинская столица подверглась самой массированной с начала российского вторжения атаке дронов.
По его словам, российские войска атаковали Киев беспилотниками «Шахед». Нападение происходило в несколько волн, воздушная тревога продолжалась более пяти часов.
Попко сообщил, что силы ПВО сбили более 40 беспилотников.
В Печерском районе в результате падения обломков дрона произошел пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском районе обломки упали на семиэтажное нежилое здание, в котором также начался пожар. В результате погиб 41-летний мужчина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. С ранениями госпитализирована 35-летняя женщина.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.