Война Четыреста пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

В Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы, по которой попала российская ракета, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии. Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.

В области объявлен траур по погибшим.