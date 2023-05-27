Война Четыреста пятьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 мая читайте здесь.
Главные новости
- В Днепре завершен разбор завалов после российского ракетного удара, нанесенного 26 мая. По последним данным, погибли два человека, 32 ранены.
- Глава СБУ, комментируя взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что спецслужба предпринимала «определенные меры» для того, чтобы «перерезать» этот логистический путь.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что спецслужба предпринимала «определенные меры» для того, чтобы «перерезать» этот логистический путь. Раскрывать какие-либо подробности глава СБУ не стал.
В Днепре завершились поисково-спасательные работы и разбор завалов больницы, по которой попала российская ракета, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате российского удара погибли два человека. Еще 32 человека получили ранения — 15 из них были госпитализированы, в том числе пять человек в тяжелом состоянии. Судьба еще троих до сих пор неизвестна, на месте работают криминалисты.
В области объявлен траур по погибшим.
Объекты в Белгородской области в ночь на 27 мая вновь атаковали дроны. Как пишет Baza, в поселке Майский беспилотник сбросил два взрывных устройства на административное здание, в котором находится МФЦ и отдел по вопросам миграции МВД. В Белгороде также два взрывных устройства были сброшены с беспилотника на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 458 дней. Спасибо, что вы с нами!