МИД РФ назвал условия для достижения мира: Украина должна будет отказаться от части территорий и признать русский язык государственным 

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС перечислил требования Москвы к Киеву для достижения мира. В частности, Украина должна будет отказаться от вступления в ЕС и НАТО.

По словам замминистра, в первую очередь для «урегулирования конфликта» Украина должна прекратить боевые действия, а страны Запада должны прекратить поставки оружия.

В то же время для достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира», утверждает Галузин, Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, а также признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение».

Замминистра добавил, что также важным элементом достижения мира является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств: «На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания», — заключил он.

Ранее Россия не требовала от Украины отказа от членства в Евросоюзе и закрепления за русским языком статуса государственного. В частности, в июне 2022 года президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва не против вступления Украины в ЕС, потому что он «не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО».

В то же время украинские власти неоднократно говорили, что считают единственным условием для завершения войны — вывод российских войск с территории Украины.