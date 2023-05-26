Война Четыреста пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 мая читайте здесь.
Главные новости:
- Россия атаковала Украину ударными дронами и крылатыми ракетами. ВСУ заявили, что сбили 25 беспилотников и десять ракет. В Днепре повреждены несколько домов и предприятий.
- В центре Краснодара произошел взрыв. По данным телеграм-каналов, город атаковали беспилотники.
- Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт растянется на десятилетия.
- Япония расширила санкции против России.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские власти не позволят Евгению Пригожину вывести своих наемников из Бахмута.
Глава ЧВК Вагнера объявил о взятии Бахмута под полный контроль 20 мая, а еще через пять дней сообщил, что его наемники начали выходить из города, передавая позиции войскам Минобороны РФ.
Днепр, 26 мая
Последствия ракетного удара, нанесенного российскими войсками по Днепру в ночь на 26 мая. По данным местных властей, в городе были повреждены и произошли пожары в ряде жилых домов и предприятий.
В России завели первое дело (по административной статье) за репост материалов «Медузы». Его фигурант — журналист Валерий Нечай
На журналиста Валерия Нечая, бывшего главного редактора «Эха Петербурга», завели дело по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом сообщает «Первый отдел», адвокаты которого оказывают Нечаю юридическую помощь.
Поводом для дела стали «результаты проверки по факту распространения в сети Интернет» материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией. Это первое в России дело, возбужденное за репост текстов «Медузы»,
Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города, следует из письма, которое есть в распоряжении адвокатов «Первого отдела».
Валерий Нечай письмо такого содержания не получал, отмечает «Первый отдел». Его вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.
В комментарии «Медузе» Валерий Нечай сказал, что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.
Мэр аннексированного Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 26 мая в Калининском районе было обстреляно из РСЗО здание Научно-исследовательского института.
По его данным, погибла 37-летняя женщина.
Кулемзин публикует в телеграме фото последствий, как он выражается, «варварского обстрела украинскими нацистами».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Издание Astra публикует фото последствий утреннего обстрела Грайворонского городского округа Белгородской области.
22 мая в этот район вторгалась «диверсионно-разведывательная группа ВСУ», заявлял губернатор Вячеслав Гладков.
В ночь на 26 мая в Харьковском районе российские войска атаковали иранскими дронами-камикадзе города Мерефа и Изюм, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В результате атаки в Мерефе произошел пожар на гражданском предприятии, а в Изюме повреждены здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой. Пострадавших нет.
Очередная российская воздушная атака была направлена в том числе на Киев. Как сообщил начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко, это уже 13-е по счету нападение на Киев с начала мая.
По его данным, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.
Однако в результате падения обломков ракеты в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, а в Шевченковском районе обломки упали на частный дом. Также повреждены несколько автомобилей. О пострадавших информации не поступало.
Краснодар, 26 мая
Последствия взрыва в центре города. По данным экстренных служб, в 4:17 в районе улицы Морская «был слышен хлопок». В результате были повреждены кровля и окна в офисном здании и жилом доме. О пострадавших не сообщалось. Телеграм-каналы сообщали со ссылкой на очевидцев, что город атаковали два беспилотника.
Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт растянется на десятилетия
Государственные информагентства публикуют заявления замглавы Совбеза РФ из Вьетнама.
- Этот конфликт очень надолго, на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве.
- Они начали пробивать свое общественное мнение, как оно относится к разделу страны. Так возникла «38-я параллель». Киевский режим таким образом тестирует, готова ли к такому варианту раздела страны общественность. И для них этот вариант, безусловно, лучше, чем раздел по Крещатику или западным областям.
- Европа сошла с ума. США в целом действуют в створе своих прагматических интересов. Сами не воюют, а зарабатывают бабки. Пытаются изничтожить многовекового врага. Что касается Европы, то для меня это удивительная история. Они постоянно подогревают и накаляют своими решениями обстановку.
- И самолеты киевскому режиму вполне дадут, и более того, может и ядерное оружие дадут. Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар.
До задержания в марте 2022 года Александр Тарасов устраивал в Херсоне митинги против российской оккупации. После задержания сотрудники ФСБ пытали его током, прикрепив электроды к мочкам ушей. Они называли это «звонком Зеленскому».
Потом Тарасов оказался в симферопольском СИЗО № 1. Там он часто просыпался по ночам «от воплей, стонов и команд» — это значило, что в изолятор привезли новых людей. «В ночь приемки они устраивали пытки прямо в камерах. Разряд шокера — падает тело — „встал, встал!“ — снова разряд», — вспоминает Тарасов.
Он хорошо помнит и то, как жужжит шокер и как пахнет воздух после его применения: «Что-то не понравилось — удар. Нас превращали в затравленных животных. Доводили до такого состояния, что мы во время общих проверок вслушивались, бьют они за стенкой шокером или не бьют. У меня от одного звука мышцы сами по себе начинали сокращаться».
Александр Тарасов — один из тысяч захваченных в Украине гражданских заложников. Так правозащитники называют мирных украинцев, которых Россия удерживает в СИЗО, не предъявляя обвинений и не придавая им статуса военнопленных. Где и в каких условиях содержатся эти люди, читайте в расследовании спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой.
В результате ночной атаки на Днепр повреждены два частных и одно транспортное предприятие, два дома и заправка, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
«Сверхтяжелая ночь. Было громко — враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру», — пишет чиновник в телеграме, добавляя, что пострадал работник заправки.
Последствия российской атаки могли быть куда хуже, если бы не наша невероятная ПВО. Предварительно военные «Востока» этой ночью над областью сбили 5 крылатых ракет и 6 «Шахедов».
Российские войска нанесли новый удар по Украине
По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночная атака длилась с 22:00 25 мая до 5:00 26 мая. «На этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и Сил обороны Украины», — говорится в заявлении ведомства.
В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона, в том числе 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 были выпущены с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря, семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 — из района города Токмак и 31 ударный иранский БПЛА «Shahed-136/131» — по южному и северному направлениям.
Воздушные силы ВСУ сумели уничтожить десять крылатых ракет Х-101/Х-555, 23 ударных дрона «Shahed-136/131» и два беспилотника оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Мерлин-ВР».
В результате российской атаки есть попадания ракет и беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Ночью российские войска нанесли очередной ракетный и авиационный удары по Украине. Информация о последствиях уточняется.
- Всего за прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных удара. Есть попадание ракетой из С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления соседних населенных пунктов. Кроме того, противник нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА «Shahed» — все эти воздушные цели были уничтожены. Также зафиксированы 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошли 22 боевых столкновения.
- Авиация Сил обороны Украины нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбит российский самолет Су-25.
- Ракетные и артиллерийские войска поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Япония расширила санкционный список против России. В него включили еще 17 физических лиц и 78 организаций, чьи активы будут заморожены.
Среди прочих под санкции попали авиазаводы «Урал», «Сокол», «Комсомольск-на-Амуре», «Иркутск», конструкторское бюро машиностроения, ОДК «Сатурн», представители Вооруженных сил РФ командующий 58-й общевойсковой армией ЮВО Михаил Зусько и начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский, гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, телеведущая Ольга Скабеева, а также ряд чиновников из аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Также вводится запрет на экспорт и предоставление строительных и инженерных услуг в отношении 80 организаций, в том числе Фонда перспективных исследований, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Концерн Автоматика», компании «КАМАЗ», фонда «Сколково», Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова.
Утром 26 мая под обстрел ВСУ вновь попал Грайворонский городской округ Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и погибших нет.
В Грайвороне повреждены четыре частных домовладения, магазин, газопровод, линия электропередачи и автомобиль. В селе Глотово разрушен нежилой дом, повреждены дом культуры и магазин.
В ночь на пятницу Гладков сообщил об атаке беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Взрывное устройство было сброшено на административное здание: в нем выбиты окна, посечены фасад и кровля. О пострадавших не сообщается.
По данным Baza, это здание принадлежит «Газпрому».
Ранним утром 26 мая в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морская.
Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что повреждены офисное здание и жилой дом.
Телеграм-каналы сообщили, что город подвергся атаке беспилотников. Жители города слышали два взрыва с разницей в десять минут.
В оккупированном Бердянске ночью были слышны взрывы
«Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300», — сообщила военная администрация города.
В Ростовской области вечером 25 мая в районе города Морозовск системы ПВО сбили украинскую ракету, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие», — написал чиновник в телеграме.
По данным СМИ, в трех километрах от Морозовска находится военный аэродром, на котором базируются бомбардировщики.
Здравствуйте. Начинается 457-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.