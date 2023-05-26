Война Четыреста пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

В России завели первое дело (по административной статье) за репост материалов «Медузы». Его фигурант — журналист Валерий Нечай

На журналиста Валерия Нечая, бывшего главного редактора «Эха Петербурга», завели дело по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом сообщает «Первый отдел», адвокаты которого оказывают Нечаю юридическую помощь.

Поводом для дела стали «результаты проверки по факту распространения в сети Интернет» материалов «Медузы», которая объявлена в России «нежелательной» организацией. Это первое в России дело, возбужденное за репост текстов «Медузы»,

Материалы проверки поступили из прокуратуры Санкт-Петербурга в прокуратуру Адмиралтейского района города, следует из письма, которое есть в распоряжении адвокатов «Первого отдела».

Валерий Нечай письмо такого содержания не получал, отмечает «Первый отдел». Его вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела.

В комментарии «Медузе» Валерий Нечай сказал, что не знает, какие именно репосты стали поводом для его преследования.

Прочтите нашу инструкцию

За репост «нежелательной» организации на меня (или моего близкого) завели административное дело. Что делать и куда обращаться? Инструкция «Первого отдела» и «Медузы»

Прочтите нашу инструкцию