Погибший во время проникновения на территорию Белгородской области «диверсионно-разведывательной группы» был бойцом отряда самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона [самообороны] Юрий Владимирович Горевой», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что несмотря на отсутствие у погибшего статуса военнослужащего, местные власти намерены выплатить его семье компенсацию в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета.

Также Гладков сообщил, что несовершеннолетней дочери погибшего будет назначена увеличенная пенсия по потере кормильца: «Мы обещали, что будем выплачивать всем несовершеннолетним детям погибших членов самообороны до достижения 21 года 50 тысяч ежемесячно», — пояснил губернатор.

Власти Белгородской области 22 мая сообщили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Телеграм-каналы тогда писали о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. На следующий день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов».

Ответственность за произошедшее взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. Позднее они заявили, что во время «операции» в Белгородской области их подразделения потеряли 12 человек, включая десять раненых.

В свою очередь

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