Легион «Свобода России» заявил о гибели двух бойцов в ходе «операции» в Белгородской области. Минобороны РФ утверждало, что убиты 70 участников «вторжения»

Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (РДК) заявили, что в результате «операции» в Белгородской области их подразделения потеряли 12 человек, включая десять раненых. Соответствующее сообщение по итогам совместной пресс-конференции опубликовал легион «Свобода России» в своем телеграм-канале.

«Общие потери за операцию составили два человека погибшими и десять ранеными. В противовес лицемерным заявлениям пропагандистов, которые не в силах победить и поэтому рисуют нам огромные потери», — пишет пресс-служба легиона. Ранее Минобороны РФ утверждало, что более 70 участников «вторжения» были убиты.

Кроме того, пресс-служба подразделений заявила, что легиону «Свобода России» и РДК удалось «затрофеить большое количество техники и взять пленных». Также в пресс-релизе говорится, что бойцы легиона и РДК использовали на территории России технику, которую российские военные отобрали у ВСУ под Бахмутом. «Мы эту технику успешно «перетрофеили» и вернули назад», — пишет пресс-служба.

Помимо этого, легион «Свобода России» обвинил российских военных в обстрелах городов в Белгородской области: «Мы стали свидетелями беспринципности и жестокости путинских войск: пока легионеры проходили населенные пункты, не трогая местных жителей, ствольная артиллерия и авиация ВС РФ работала по мирным городам».

В свою очередь один из участников «операции» сообщил «Новой газете. Европа», что российские военные вели огонь «не только по окраинам, где находились бойцы РДК и легиона «Свобода России», но и по зданиям, которые, как они предполагали, захватили бойцы подразделений.

Власти Белгородской области 22 мая заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Телеграм-каналы сообщали о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол.

Ответственность за акцию на себя взяли легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. Позднее газета The New York Times писала, что подразделения, проникшие на территорию России, понесли «незначительные потери».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, заявив, что «Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения».

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