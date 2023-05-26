В центре Краснодара произошел взрыв. Телеграм-каналы сообщили, что город атаковали беспилотники

В ночь на 26 мая в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морская, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным местных властей, никто не пострадал. Были повреждены кровля здания и окна. Причину произошедшего в штабе не уточнили.

Позднее мэр Краснодара Евгений Наумов написал на своей странице во «Вконтакте», что повреждения получили офисное здание и жилой дом. По его словам, в пятиэтажке по адресу Гаражная, 77/1 частично выбиты окна.

В то же время телеграм-канал Baza пишет, что город подвергся атаке беспилотников. Также сообщается, что жители города слышали два взрыва с разницей в 10 минут.

В свою очередь Телеграм-канал Shot опубликовал фотографии, как утверждается, обломков дрона. Канал предположил, что целью удара могла быть вышка сотовой связи на Морской улице.

После начала полномасшатбного российского вторжения в Украину регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В конце апреля 2023 года атаки дронов участились. В частности, 3 мая в Краснодарском крае в загорелся резервуар с нефтепродуктами. Телеграм-канал Baza тогда писал, что причиной возгорания стала атака беспилотников. 4 мая дроны атаковали краснодарский нефтеперерабатывающий завод, в результате чего на заводе начался пожар.

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