WSJ: Китай предлагал европейским странам «оставить» России оккупированные территории Украины

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй предлагал европейским странам заявить о своей «автономии от США», призвать к немедленному прекращению огня в Украине и «оставить» России оккупированные территории страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами.

Ли Хуэй посетил в мае Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель. По информации издания, он призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и сказал, что они должны действовать быстро для прекращения конфликта России и Украины, чтобы он не распространился дальше.

Собеседники The Wall Street Journal заявили, что «еще слишком рано сбрасывать со счетов» усилия Китая по урегулированию ситуации в Украине. Но они поставили под сомнения способность Пекина выступать в качестве «честного посредника», учитывая насколько «тесно» он связан с Москвой. По словам западных официальных лиц, они не верят в возможности мира, пока российские войска не выйдут с территории Украины.

«Мы объяснили, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск», — сказал один из собеседников издания. Европейские чиновники также сказали спецпредставителю Китая, что «Европу невозможно отделить от Америки» и что Европа не откажется от поддержки Украины.

«Вероятно, они проверяют единство Запада и пытаются проявить инициативу», — сказал WSJ один из дипломатов, общавшийся с Ли Хуэем.

По словам еще одного дипломата, основные интересы Китая, вероятно, заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва не применила ядерное оружие.

26 мая Ли Хуэй прибыл в Россию, где проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Китай представил свой план по «по политическому решению украинского кризиса». Всего в нем 12 пунктов, среди которых отказ от односторонних санкций, менталитета холодной войны и призыв к началу мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский называл это «мыслями» Пекина, а не мирным планом.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел первый с начала войны телефонный разговор с Зеленским. Как рассказал позже президент Украины, в разговоре с лидером Китая он отметил, что перемирие между Россией и Украиной не может быть заключено за счет территориальных уступок.

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