Журналисты подтвердили гибель 24 тысяч российских военных в Украине

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» вместе с командой волонтеров установили имена 24 005 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

За последние две недели журналисты установили имена еще 1361 погибшего, что «по-прежнему превышает средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года».

Как отмечает «Би-би-си», наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из заключенных. Журналистам известны имена 4315 погибших осужденных. При этом потери среди заключенных «явно существенно больше», так как о многих погибших становится известно только в тех случаях, когда местные жители находят кладбище с могилами, отмеченными крестами и венками ЧВК Вагнера, отмечает издание.

Журналисты также установили имена 2293 погибших мобилизованных. 60% из них погибли в период с 1 декабря.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о потерях в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

В мае президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла около 100 тысяч человек в боях за город Бахмут в Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 200 тысяч российских военнослужащих.