Генштаб ВСУ заявил, что на войне в Украине погибли 200 тысяч российских военнослужащих

За минувшие сутки в ходе боев в Украине были убиты 610 российских военнослужащих, заявил Генштаб ВСУ. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения число погибших в Украине военных РФ составило 200 590 человек, утверждается в сводке ведомства по состоянию на утро 17 мая.

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили в общей сложности 3771 российских танк, 7365 бронемашин, 3166 артиллерийских систем, 318 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета, 2748 беспилотников, 982 крылатых ракеты, 18 кораблей, 6067 единиц автомобильной и 417 единиц специальной техники.

Данные о собственных потерях ВСУ не разглашают.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Минобороны РФ в последний раз официально сообщало о потерях на войне в Украине 21 сентября 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.

В апреле газета The New York Times писала со ссылкой на утекшие документы американской разведки, что ФСБ «обвиняет» Минобороны РФ в «сокрытии российских потерь в Украине». По версии спецслужбы, военное ведомство не учитывает в своих отчетах потери среди бойцов Росгвардии, наемников ЧВК Вагнера и военных, отправляемых в Украину из Чечни. По оценкам самой ФСБ, количество убитых и раненых со стороны России в Украине якобы составляет около 110 тысяч человек.

По оценке журналистов «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», которые совместно с командой волонтеров ведут по открытым источникам независимый подсчет погибших в Украине, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли более 22,6 тысячи российских военных.