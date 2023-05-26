Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита во Вьетнам заявил журналистам, что «военный конфликт» в Украине «очень надолго».

«Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев (цитата по ТАСС), добавив, что если власть в Украине не сменится, то «будет три года перемирия, два года конфликта — и снова все повторится».

В середине мая американское издание Politico со ссылкой на источники писало, что в Белом доме среди других сценариев рассматривают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который останется таким на годы — или, возможно, десятилетия — как, например, конфликт на Корейском полуострове.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвали возможность обсуждения с Украиной «корейского варианта», предусматривающего линии разграничения, уткой и домыслами.