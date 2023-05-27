В Минобороны РФ заявили о награждении экипажа «Ивана Хурса». Ранее корабль атаковали морские беспилотники

Военнослужащие Черноморского флота, отбившие «террористическую атаку» беспилотников на корабль «Иван Хурс», представлены к боевым наградам, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военных представили к орденам «За морские заслуги» и медалям Ушакова.

Среди тех, кого собираются наградить, — старшина артиллерийской команды Евгений Щерба, химик Максим Панежин, радиометрист Даниил Нестеров и старший сигнальщик Валентин Нейман, которые «несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой».

«Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции», — говорится в телеграм-канале ведомства.

24 мая Минобороны РФ заявило, что корабль «Иван Хурс», обеспечивавший безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», подвергся атаке трех морских беспилотников.

На следующий день в украинских телеграм-каналах распространилась видеозапись атаки беспилотников. На ней видно, как беспилотник приближается к российскому кораблю под встречным огнем. На моменте, где беспилотник вплотную приблизился к левому борту корабля, видео обрывается. «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в военных кругах писала, что в результате атаки корабль получил значительные повреждения корпуса и оборудования.

Тем не менее 26 мая в соцсетях появились видеозаписи «Ивана Хурса» в бухте Севастополя. На корабле видимых повреждений не было.

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