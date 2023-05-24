Минобороны РФ: украинские беспилотные катера атаковали корабль Черноморского флота «Иван Хурс»
Источник: Минобороны РФ
Минобороны РФ заявило, что утром 24 мая украинские морские беспилотники атаковали корабль Черноморского флота «Иван Хурс». По данным пресс-службы ведомства, все дроны были уничтожены, корабль не пострадал.
Согласно заявлению Минобороны РФ, атака произошла около 5:30 утра в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор, где российский корабль «Иван Хурс» выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Пресс-служба ведомства утверждает, корабль атаковали три беспилотника. Все они «были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля», утверждает Минобороны.
Власти Украины заявление российского ведомства пока не комментировали.