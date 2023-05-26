Baza и 161.ru: в Ростовской области ищут военных, сбежавших из самопровозглашенной ЛНР

В Ростовской области правоохранительные органы ищут военнослужащих отряда «Шторм Z», сбежавших из города Лисичанска самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщают 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах и телеграм-канал Baza.

По данным 161.ru, сбежавших — 39 человек, это бывшие заключенные. Издание пишет, что во время побега якобы был убит военный министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР. Baza утверждает, что погибший — военнослужащий Минобороны РФ.

Источник 161.ru сообщил, что полицейские Ростовской области усилили патрульные посты на пунктах пропуска на границе с ЛНР.

«Усиленная проверка идет по всем фронтам. Предположительно, дезертировавшие военнослужащие передвигаются на нескольких автомобилях. Пока эта информация также уточняется, так как идет процесс распространения и неверной информации с целью направления ложного следа», — рассказал собеседник издания.

Издания пишут, что побег произошел 24 мая. Сбежавшие, предположительно, вооружены. В пресс-службе ГУМВД по Ростовской области корреспонденту 161.ru сообщили, что информация о дезертирах на данный момент уточняется.

Два источника издания 1rnd в силовых структурах утверждают, что информация об ориентировке является фейком. При этом в полиции не смогли оперативно подтвердить изданию информацию о подлинности документа.