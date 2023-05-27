В Псковской области взрыв повредил административное здание нефтепровода. Глава региона заявил об атаке беспилотников 

В Псковской области утром 27 мая два беспилотника атаковали нефтепровод возле деревни Литвиново, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его данным, в результате атаки было повреждено административное задание нефтепровода. «Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — добавил губернатор.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти». «Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции. После этого произошли два взрыва. В результате атаки повреждены фасады и остекления трех административных зданий», — говорилось в сообщении.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 26 в Краснодаре произошел взрыв, в результате чего пострадали несколько зданий. Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в городе «упали» два беспилотника. Телеграм-канал Shot тогда предположил, что целью удара была вышка сотовой связи.

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