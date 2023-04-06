В Генпрокуратуру РФ отправили донос на Диану Арбенину. Ее просят проверить на предмет «дискредитации» армии. Концерты «Ночных снайперов» отменяют

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, известный своими доносами на независимые СМИ, обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по статье о «дискредитации» Вооруженных сил РФ.

В обращении, копия которого есть в распоряжении ТАСС, в частности говорится, что Арбенина «неоднократно принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины».

В доносе, сообщает ТАСС, также говорится, что Арбенина «продолжает вести гастрольную деятельность, и не известно, куда идут деньги от концертов».

На сайте «Ночных снайперов» сообщается, что с 10 по 18 апреля группа планировала выступить в Казани, Ижевске, Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти и Уфе. В Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске концерты отменены. Также объявлено, что не состоится концерт в Пятигорске, намеченный на 8 июня.