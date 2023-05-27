В аннексированной ДНР из воинской части сбежали семь бывших заключенных. Пятерых уже задержали, еще одного якобы убили сами сбежавшие

В аннексированной ДНР из воинской части сбежали семь военнослужащих из числа бывших заключенных, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — сказал собеседник агентства.

Источник агентства уточнил, что бывших заключенных задержали в кафе Брянки в состоянии алкогольного опьянения. Источник также утверждает, что одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться.

Позднее ТАСС сообщил, что правоохранительные органы задержали еще двоих. «Ведутся поиски еще одного», — сказал собеседник агентства.

26 мая российские СМИ сообщили, что в Ростовской области ведутся поиски военных, сбежавших из аннексированной ЛНР. В частности, издание 161.ru писало, что сбежали 39 человек, все они — бывшие заключенные. Также сообщалось, что во время побега они якобы убили военного министерства госбезопасности ЛНР. В то же время телеграм-канал Baza писал, что погибший — военнослужащий Минобороны РФ.