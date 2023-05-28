Число погибших в результате российского удара по больнице в Днепре увеличилось до четырех человек

Три человека, считавшиеся пропавшими без вести в результате ракетного удара по Днепру 26 мая, погибли, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Погибшие — 56-летний врач и 64-летняя сотрудница медучреждения, а также 57-летний работник ветклиники, находившейся по соседству.

Таким образом, в общей сложности в результате удара по Днепру погибли четыре человека, еще 32 получили ранения.

Ракетный удар, нанесенный российскими войсками по Днепру 26 мая, пришелся по городской больнице № 14 и располагающейся рядом ветеринарной клинике.

Meduza