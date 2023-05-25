«Зачем вам быть соучастниками российского террора?» Зеленский обратился к народу Ирана

Сейчас Россия все чаще прибегает к так называемым комбинированным ударам — разные типы ракет, разные типы дронов.

Благодарю наши Воздушные силы, всех наших защитников неба, нашу разведку — за то, что наша защита совершенствуется быстрее, чем Россия успевает изменять свою тактику террора.

Если взять, к примеру, только одно орудие российского террора — иранские «Шахеды», то сегодня на счету наших воинов почти 900 этих сбитых дронов. В общей сложности против Украины было применено около 1160 «Шахедов». Большинство — сбиваем.

И постоянно ищем инструменты, чтобы сделать количество сбитых иранских дронов полным.

Но сегодня, учитывая, что такие удары продолжаются постоянно, хотел бы обратиться непосредственно к народу Ирана. Ко всем — к обществу, к иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране. Простой вопрос: а зачем вам быть соучастниками русского террора? Почему вы на стороне государства-зла?

Мир видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать.

Хоть мы и научились сбивать большинство ваших дронов-камикадзе, которые вы передаете России, но все же есть и попадания.

Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, зачем это вам, матери и родители в Иране? Когда ваш «Шахед» бьет по общежитию с нашими студентами, люди гибнут, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй «Шахед», унося жизнь уже тех, кто спасал жизнь других… Для чего такие циничные убийства Ирану? Руками России, но вашим, вашим оружием.

Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Секкезе, или в любом другом городе вашей страны?

К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы.

Для России мишень — абсолютно все. Жилье, школы, больницы, молитвенные дома, церкви, электростанции, рынки, даже пункты выдачи гуманитарной помощи и автобусные остановки… Есть тысячи таких примеров. Люди Ирана! Россия бьет по всему, не разбирая. Артиллерией и минометами, ракетами и дронами — тем, что у нее есть, и тем, что от вашего имени России дают.

Я уверен, вы должны быть на другой стороне истории — не со злом.

Россия начала эту войну ради порабощения. Это война колонизатора против соседней нации. Россия даже ворует людей — наших детей! Тысячи и тысячи… Только абсолютное зло может воровать детей другого народа. И, идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, которые веками живут на земле Украины. Поэтому подтверждение — сожженные россиянами села греков-христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа — нашего украинского мусульманского сообщества.

Люди Ирана могли бы жить совсем по-другому, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия.

Ваши «Шахеды», каждую ночь терроризирующие Украину, означают лишь то, что людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории.