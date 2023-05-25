Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed. ВСУ заявили, что сбили все 36 беспилотников

В ночь на 25 мая российские военные атаковали территорию Украины ударными дронами Shahed-136/131 иранского производства.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности с северного и южного направлений были зафиксированы 36 пусков беспилотников, все они были сбиты.

«Вероятно, противник намеревался атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства», — говорится в заявлении командования.

О ночных атаках беспилотников сообщали главы нескольких регионов Украины, в том числе Киевской, Николаевской, Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областей. По словам начальника военной администрации Киева Сергея Попко, столица Украины подверглась массированной воздушной атаке в 12-й раз с начала мая.

«Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 „Шахедов“. Ни один из них не долетел до цели. Благодарю наши силы ПВО за 100%-й результат», — написал президент Украины Владимир Зеленский.