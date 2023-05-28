В Краснодарском крае отбили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод

Несколько беспилотных летательных аппаратов сбиты на подлете к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона.

«Около двух часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы», — говорится в сообщении ведомства.

В оперштабе добавили, что в результате инцидента возникло «задымление», но его оперативно ликвидировали дежурные службы завода.

Повреждений инфраструктуры НПЗ и пострадавших нет.

4 и 5 мая Ильский НПЗ дважды атаковали беспилотники. Оба раза на территории завода возникал пожар. О пострадавших и значительных повреждениях не сообщалось.

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