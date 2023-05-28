Киев в канун Дня города подвергся «самой массированной» атаке дронов. Сбиты 52 беспилотника, погиб один человек

В ночь на 28 мая российские военные атаковали Киев ударными дронами Shahed иранского производства. По данным местных властей, эта воздушная атака стала самой массированной с начала российского вторжения в Украину. В воскресенье в Киеве отмечается День города.

«Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая! Сегодня враг решил поздравить киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных БПЛА. Предварительно, это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, а именно — барражирующими боеприпасами „Shahed“. Нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов», — сообщил начальник военной администрации Киева Сергей Попко.

По данным командования воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по территории Украины 54 ударных дрона «Shahed-136/131» с северного и южного направлений — из Брянской области и Краснодарского края соответственно. Большая часть дронов была направлена на Киев. Силам ПВО удалось уничтожить 52 беспилотника.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, ночью были слышны взрывы в Соломенском, Святошинском, Печерском, Голосеевском и Оболонском районах города.

В Печерском районе в результате падения обломков дрона произошел пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском районе обломки упали на семиэтажное нежилое здание, в котором также начался пожар. В результате погиб 41-летний мужчина. С ранениями госпитализирована 35-летняя женщина.

Еще одно возгорание зафиксировано на предприятии в Голосеевском районе. Площадь пожара в складских помещениях составила 700 квадратных метров. Произошло разрушение строительных конструкций на общей площади в тысячу квадратных метров. Пожар локализован. Также в Голосеевском районе возникли возгорания на крыше торгово-развлекательного комплекса и на территории стройки, добавляет Попко. Некоторые повреждения зафиксированы в Печерском и Дарницком районах.

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