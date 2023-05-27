В июне нескольким сотням граждан Германии придется покинуть Россию из-за решения Москвы сократить число сотрудников немецких учреждений в стране, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на МИД Германии.

По данным издания, решение российских властей затронет сотрудников немецких дипломатических представительств, культурных и иных организаций, в том числе работников Гете-института, занимающегося популяризацией немецкой культуры и немецкого языка за рубежом. В свою очередь «Фонтанка» сообщила, что Гете-институт 27 мая досрочно ушел на летний перерыв.

Власти Германии пока не объявляли об ответных мерах, но представитель немецкого МИДа сообщил газете, что правительство постарается «сбалансировать» численность российских дипмиссий и представительств в стране.

МИД РФ объявил о планах сократить численность немецкой дипмиссии и культурных институций Германии в апреле 2023 года. В ведомстве тогда утверждали, что решение российских властей является «зеркальной» реакцией на действия Германии.

В марте стало известно, что российские власти заблокировали счета Гете-института. В институте не назвали конкретной причины блокировки, но предложили, что это может быть связано с блокировкой счетов Российского дома науки и искусства в Берлине.