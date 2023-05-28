Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления, предлагающий ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет.

Санкции будут предполагать, в частности, полный запрет торговых операций с товарами военного и двойного назначения с резидентами Ирана, запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, предлагается приостановить обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана.

Дата голосования по постановлению пока не назначена.

Иран поставляет России боеприпасы и дроны-камикадзе «Shahed». На прошлой неделе Владимир Зеленский обратился к гражданам Ирана, призвав их не становиться соучастниками войны в Украине на стороне России.

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