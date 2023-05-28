Сенатор Грэм на встрече с Зеленским (кажется) назвал смерть россиян удачной тратой американских денег Захарова ответила, что одна из «инвестиций» США уже привела ко Второй мировой

Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве. 26 мая 2023 года Volodymyr Tarasov / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Российские СМИ в выходные обратили внимание на встречу президента Украины Владимира Зеленского с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, прошедшую в Киеве 26 мая. Минутный смонтированный ролик о ней публиковала в пятницу пресс-служба Зеленского.

Как сообщалось, Грэм уже в третий раз посещал Киев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На встрече Зеленский «подробно проинформировал сенатора о ситуации на передовой», а также поблагодарил за поддержку и военную помощь США.

Среди прочего на видео слышен такой диалог на английском языке:

Зеленский: Free or die (Свободные или мертвые).

Грэм: Free or die (Свободные или мертвые).

Зеленский: Now we are free. And we will be (Сейчас мы свободны. И мы будем свободными).

Грэм: Yes. And Russians are dying (Да. И россияне умирают).

Itʼs the best money we ever spent (Это лучшее, на что мы тратили деньги).

Стоит отметить, что между фразами Грэма про россиян и траты заметна монтажная склейка. Неизвестно, произносил ли он их подряд друг за другом. Кроме того, на записи сложно однозначно разобрать, действительно ли Грэм говорил про мертвых россиян. По другой версии, он сказал: «Russians are down» («Русские в минусе») или «Russians are done» («С русскими покончено»).

Тем не менее российские власти уже отреагировали на слова американского сенатора.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграме следующее: «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о сотрудничестве американских предпринимателей с нацистской Германией в годы Второй мировой войны. «Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — заявила она.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину в марте 2022 года Линдси Грэм заявлял, что единственный способ остановить войну — убить Владимира Путина.

«Единственный способ положить этому конец — это чтобы кто-то в России завалил того парня. Вы окажете своей стране — и всему миру — большую услугу», — писал сенатор в твиттере.

Тогда Дмитрий Песков говорил в ответ: «Конечно, в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, здравие ума. Многие, к сожалению, едут рассудком».

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