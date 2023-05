Сенатор Грэм на встрече с Зеленским (кажется) назвал смерть россиян удачной тратой американских денег Захарова ответила, что одна из «инвестиций» США уже привела ко Второй мировой

Российские СМИ в выходные обратили внимание на встречу президента Украины Владимира Зеленского с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом, прошедшую в Киеве 26 мая. Минутный смонтированный ролик о ней публиковала в пятницу пресс-служба Зеленского.

Как сообщалось, Грэм уже в третий раз посещал Киев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На встрече Зеленский «подробно проинформировал сенатора о ситуации на передовой», а также поблагодарил за поддержку и военную помощь США.

Среди прочего на видео слышен такой диалог на английском языке:

Зеленский: Now we are free. And we will be (Сейчас мы свободны. И мы будем свободными).