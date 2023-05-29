Сенатор Грэм на встрече с Зеленским не называл смерть россиян удачной тратой американских денег. Запись была смонтирована

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не говорил, что смерть россиян — «лучшее, на что мы тратили деньги». Видеозапись была смонтирована, сообщает Reuters.

Офис президента Украины предоставил полную версию записи разговора, там фразы о смерти россиян и американских инвестициях не следуют одна за другой, как в опубликованном ранее смонтированном коротком видео.

В полной версии разговора, с которой ознакомилось Reuters, Грэм рассказывает Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему о тех временах, когда американцы сражались до последнего человека, «мы хотели или быть свободными, или умереть». Зеленский в ответ говорит, что теперь американцы свободны, украинцы тоже будут свободными. Сенатор продолжает: «А русские умирают». «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории», — отвечает ему президент Украины.

Фраза «Это лучшее, на что мы тратили деньги», которая в смонтированном виде стояла после слов «русские умирают» и вызвала бурную реакцию российских властей, в этой части разговора не звучала.

Сам Грэм в письменном комментарии, присланном Reuters, заявил, что «российская машина пропаганды, как обычно работает на износ», добавив, что «для Соединенных Штатов помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией».

Грэм отдельно обратился к Дмитрию Медведеву, назвавшему его «старым дураком».

Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Однако правда состоит в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 28 мая поручил возбудить уголовное дело «по факту русофобских высказываний американского сенатора». МВД РФ уже объявило сенатора в розыск.

Реакция властей РФ на видео беседы Грэма и Зеленского

Пресс-служба Зеленского выложила видео, которое очень понравилось российской пропаганде. В нем сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой американских денег На самом деле он этого не говорил

Реакция властей РФ на видео беседы Грэма и Зеленского

Пресс-служба Зеленского выложила видео, которое очень понравилось российской пропаганде. В нем сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой американских денег На самом деле он этого не говорил