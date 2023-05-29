МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
МВД РФ объявило в розыск «по статье УК» американского сенатора Линдси Грэма, сообщает РИА Новости.
Возбудить уголовное дело в отношении Грэма 28 мая поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Причиной уголовного преследования сенатора были названы «русофобские высказывания» Грэма. «На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с Президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорилось в пресс-релизе ведомства. По какой статье следует возбудить дело, не уточнялось.
Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи разговора Грэма и Зеленского — в ней фразы о смерти россиян и американских инвестициях не следуют одна за другой, как в опубликованном ранее смонтированном коротком видео.