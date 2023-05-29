МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

МВД РФ объявило в розыск «по статье УК» американского сенатора Линдси Грэма, сообщает РИА Новости.

Возбудить уголовное дело в отношении Грэма 28 мая поручил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Причиной уголовного преследования сенатора были названы «русофобские высказывания» Грэма. «На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с Президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорилось в пресс-релизе ведомства. По какой статье следует возбудить дело, не уточнялось.

Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи разговора Грэма и Зеленского — в ней фразы о смерти россиян и американских инвестициях не следуют одна за другой, как в опубликованном ранее смонтированном коротком видео.

Реакция России на видео разговора Грэма и Зеленского

Пресс-служба Зеленского выложила видео, которое очень понравилось российской пропаганде. В нем сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой американских денег На самом деле он этого не говорил

Реакция России на видео разговора Грэма и Зеленского

Пресс-служба Зеленского выложила видео, которое очень понравилось российской пропаганде. В нем сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой американских денег На самом деле он этого не говорил