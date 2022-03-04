Американский конгрессмен предложил «завалить того парня», чтобы остановить войну в Украине. Российский посол назвал это призывом к терроризму

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Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что единственным способом остановить войну в Украине является убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом он написал в своем твиттере.

Есть ли Брут в России? Есть ли в российской армии более успешный полковник Штауффенберг? Единственный способ положить этому конец — это чтобы кто-то в России завалил того парня. Вы окажете своей стране — и всему миру — большую услугу.

Единственные люди, которые могут это исправить, — это русский народ. Легко сказать, трудно сделать. Если вы не хотите всю оставшуюся жизнь жить в темноте, быть изолированными от остального мира в крайней нищете и жить в темноте, вам нужно сделать шаг навстречу.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил в фейсбуке «преступное высказывание» Грэма, охарактеризовав его как «призыв к терроризму».

Считаю заявление американского политика неприемлемым и возмутительным. Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене. Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов, у руля которых находятся столь безответственные и непрофессиональные политики. Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца.

В Общественной палате РФ заявили, что обратятся в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту высказываний Линдси Грэма.

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Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Девятый день. Онлайн «Медузы»