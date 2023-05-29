Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами

Польша полностью запретит проезд через польско-белорусскую границу грузовикам с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в опубликованном 29 мая постановлении правительства.

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в документе.

При этом в тексте не сказано о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.

С апреля 2022 года российским и белорусским транспортным компаниям в рамках пятого пакета санкций запрещено выполнять перевозки по странам ЕС.

Госдума 23 мая обратилась к правительству России с просьбой исключить возможность «выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ». Депутаты предложили разрешить лишь движение грузовиков от границы до ближайших таможенных терминалов с целью перегрузки товаров на российский транспорт.

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