Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами
Польша полностью запретит проезд через польско-белорусскую границу грузовикам с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в опубликованном 29 мая постановлении правительства.
«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в документе.
При этом в тексте не сказано о запрете движения через границу Польши и российской Калининградской области.
С апреля 2022 года российским и белорусским транспортным компаниям в рамках пятого пакета санкций запрещено выполнять перевозки по странам ЕС.
Госдума 23 мая обратилась к правительству России с просьбой исключить возможность «выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ». Депутаты предложили разрешить лишь движение грузовиков от границы до ближайших таможенных терминалов с целью перегрузки товаров на российский транспорт.