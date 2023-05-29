Киев подвергся второй воздушной атаке за день

Российские военные нанесли второй за день воздушный удар по Киеву.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрывы были слышны в центральных районах. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть.

В Подольском районе из-за падения обломков загорелась крыша двухэтажного здания. Оба возгорания локализованы.

Один пострадавший в Подольском районе госпитализирован с ранениями.

Ранее в ночь на 29 мая над столицей Украины силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет, сообщали в военной администрации города.

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