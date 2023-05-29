Киев подвергся второй воздушной атаке за день
Источник: Виталий Кличко
Российские военные нанесли второй за день воздушный удар по Киеву.
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрывы были слышны в центральных районах. В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть.
В Подольском районе из-за падения обломков загорелась крыша двухэтажного здания. Оба возгорания локализованы.
Один пострадавший в Подольском районе госпитализирован с ранениями.
Ранее в ночь на 29 мая над столицей Украины силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет, сообщали в военной администрации города.